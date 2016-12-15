شاهد: علقة ساخنة لمتطرف فرنسي هاجم العرب على الهواء

تحولت مناظرة على إحدى القنوات التليفزيونية الفرنسية إلى معركة على الهواء واشتباك بالأيدي بين طرفيها الكاتب والمفكر آلان سورال، وخصمه الكاتب اليساري القومي دانيال كونفيرسانو.

وفقد سورال الذي يعمل أيضًا كمدرب ملاكمة، هدوءه بعدما شن كونفيرسانو هجومًا عنصريًا شديدا على العرب، مما دفعه للتوجه نحوه ليكيل له عدة لكمات متتالية قبل أن يتدخل الموجودون للفصل بينهما.

وآلان سورال هو كاتب ومفكر فرنسي سويسري كان ماركسيا منخرطا في الحزب الشيوعي ومن ثم انضم لحزب الجبهة الوطنية الذي يوصف بأنه حزب يميني متطرف ثم خرج منه ليؤسس جمعية المساواة والمصالحة.

وتنتقد كتبه بصفة عامة الطائفية بالإضافة لانتقاده اللاذع للإمبريالية الأمريكية و"إسرائيل" ولهذا يتهم بمعاداة السامية.