البث الحي
منوعات

شاهد: علقة ساخنة لمتطرف فرنسي هاجم العرب على الهواء

15/12/2016

تحولت مناظرة على إحدى القنوات التليفزيونية الفرنسية إلى معركة على الهواء واشتباك بالأيدي بين طرفيها الكاتب والمفكر آلان سورال، وخصمه الكاتب اليساري القومي دانيال كونفيرسانو.

وفقد سورال الذي يعمل أيضًا كمدرب ملاكمة، هدوءه بعدما شن كونفيرسانو هجومًا عنصريًا شديدا على العرب، مما دفعه للتوجه نحوه ليكيل له عدة لكمات متتالية قبل أن يتدخل الموجودون للفصل بينهما.

وآلان سورال هو كاتب ومفكر فرنسي سويسري كان ماركسيا منخرطا في الحزب الشيوعي ومن ثم انضم لحزب الجبهة الوطنية الذي يوصف بأنه حزب يميني متطرف ثم خرج منه ليؤسس جمعية المساواة والمصالحة.

وتنتقد كتبه بصفة عامة الطائفية بالإضافة لانتقاده اللاذع للإمبريالية الأمريكية و"إسرائيل" ولهذا يتهم بمعاداة السامية.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)