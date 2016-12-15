البث الحي
منوعات

شاهد: رسالة قد تكون الأخيرة لـ "أيتام" حلب

15/12/2016

في مشهد إنساني مؤثر، وقفت الطفلة السورية "ياسمين" ذات الـ10 أعوام، وسط 47 طفلا وطفلة في إحدى دور الأيتام بحلب، وتحدثت باسمهم معبرة عن مخاوفهم في رسالة قد تكون الأخيرة من أيتام حلب، بحسب تعبيرها.

ونشرت "شبكة شام" عبر صفحتها على فيسبوك، مقطعاً مصوراً لرسالة الطفلة الحلبية التي فقدت أبويها منذ عامين جراء القصف وانتقلت إلى دار الأيتام.

وقالت ياسمين في رسالتها "يمكن يكون هذا آخر يوم تسمعوا فيه صوتي وتشوفوني، أنا اسمي ياسمين وعمري 10 سنين بقالي سنتين هنا في دار الأيتام فاقدة بابا وماما من وضع الطيران".

وتابعت "بوجه رسالة لحقوق الإنسان.. لحقوق الأطفال في العالم.. بتمنى تطلعونا من هون من حلب، هنا 47 طفلا كلهم اخواتي، بدنا ناكل ونشرب.. احنا هون بنحب السلام لكن مو عارفين نطلع وخايفين لأن فيه قصف وطيران".

واختتمت الطفلة الحلبية رسالتها للضمير العالمي، باستغاثة خائفة "طلعونا بقى من حلب الله يخليكم، بدنا نعيش مثل كل الدنيا".

وتتعرض حلب لقصف من قبل قوات النظام السوري ومليشياته مدعومة من روسيا وإيران، وعلى الرغم من تجدد اتفاق وقف إطلاق النار وبدء إجلاء الجرحى والمدنيين إلا أن 5 أشخاص سقطوا صباح اليوم بين قتيل وجريح برصاص النظام على حاجز الراموسة.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)