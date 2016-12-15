شاهد: بكاء على الهواء تأثراً بطفلة حلبية مصابة تقرأ القرآن

تداول نشطاء على هشتاجي "#حلب_تباد"، و"#حلب_تباد_بصمت_عربي" بموقع تويتر، مقطعاً مصوراً من بث مباشر بإحدى القنوات التركية بالأمس، يرصد مشهداً إنسانياً مؤثراً لطفلة حلبية مصابة تقرأ سورة المسد وآيات أخرى من القرآن الكريم أثناء إسعافها.

وأجهش الضيف والمذيع بالبكاء طويلاً على الهواء، تأثراً بمشهد إسعاف الطفلة التي استعانت بالقرآن الكريم لتخفيف آلامها في ظل غياب المستلزمات الطبية، حيث أصيبت في رأسها جراء القصف.

وتعرضت الدفعة الأولى من قافلة إجلاء الجرحى من شرقي حلب، صباح اليوم الخميس لإطلاق نار من قبل النظام السوري ومليشياته المدعومة من روسيا وإيران، على معبر الراموسة، ما خلف 4 مصابين بينهم من هو في حالة خطرة.