شاهد.. بشار الأسد يصف ما يحدث في حلب ب"اللحظة التاريخية"

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن العالم سيكون مختلفا بعد ما وصفه "بتحرير حلب" واصفا ذلك باللحظة التاريخية.

وأضاف في بيان مصور نشر على حساب الرئاسة السورية على تويتر "ما يحصل اليوم هو كتابة تاريخ يكتبه كل مواطن سوري. لم تبدأ كتابته اليوم. بدأت من حوالي ست سنوات عندما بدأت الأزمة والحرب على سوريا".

وفي معرض حديثه عن الأحداث في حلب ألمح الأسد إلى لحظات كبرى في التاريخ منها ولادة السيد المسيح عليه السلام ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسقوط الاتحاد السوفيتي.

وقال "أعتقد بعد تحرير حلب سنقول الوضع ليس فقط السوري وليس فقط الإقليمي بل أيضا الدولي قبل تحرير حلب وبعد تحرير حلب. مضيفا أن "هذا بحد ذاته تاريخ يرسم الآن أكبر من كلمة مبروك. الكل عم يبارك للكل".