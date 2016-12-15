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شاهد: بالحرم المكي انتفاض بالبكاء والدعاء لحلب

15/12/2016

أجهش إمام الحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس، بالبكاء ومن ورائه زوار بيت الله الحرام، أثناء الصلاة، وهو يدعو دعاء القنوت، لنصرة المدنيين المحاصرين في حلب وعموم سوريا.

وأبكى دعاء الإمام -الذي تنقله قناة القرآن الكريم "مكة مباشر"- جميع المصلين حتى بدت أجسادهم تنتفض من كثرة البكاء، وعلا صوت السديس بالدعاء لأجل حلب الشهباء وأهلها المحاصرين بشبح الموت في كل لحظة.

وعلى الرغم من تجدد اتفاق وقف إطلاق النار من أجل إجلاء الجرحى والمدنيين، إلا أن النظام السوري أطلق الرصاص على حاجز الراموسة صباح اليوم ليسقط 5 أشخاص ما بين قتيل وجريح.

وتتعرض حلب لحرب إبادة جماعية من قبل قوات نظام بشار الأسد ومليشيات شيعية مدعومة من روسيا وإيران، على مرأى ومسمع من الضمير العربي والعالمي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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