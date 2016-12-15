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روسي يشتبه أنه زعيم مرتزقة بسوريا يحضر حفل تكريم في الكرملين

15/12/2016

روسي يشتبه أنه زعيم مرتزقة بسوريا يحضر حفل تكريم في الكرملين

 قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن رجلا -يصفه موقع إخباري يحظى بالمصداقية بأنه زعيم للمرتزقة الروس في أوكرانيا وسوريا- حضر حفل استقبال في الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما أثار أسئلة بشأن صلات الرجل بالسلطات.

 وقال مرتزقة قاتلوا في أوكرانيا لرويترز إن الرجل الذي اشتهر بالاسم الحركي "فاغنر" قاد مجموعة من المرتزقة الروس في أوكرانيا وسوريا.

 ونشر فونتانكا وهو موقع إخباري باللغة الروسية ما يقول إنها الصورة الوحيدة المعروفة لشخصية "فاغنر"، مشيرا إلى أن اسمه الحقيقي ديمتري اوتكين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الخميس إن أوتكين حضر حفل استقبال في الكرملين في التاسع من ديسمبر كانون الأول للروس الذين كرمتهم الدولة.

وقال بيسكوف إنه لا يعلم أي شيء بشأن المرتزقة ولا يعرف أي اسم آخر قد يكون يطلق على أوتكين.

 وقال بيسكوف "ديمتري اوتكين كان هناك بالفعل."

وقال بيسكوف إن أوتكين تمت دعوته بوصفه حاملا لوسام الشجاعة.

 ونفت السلطات الروسية الاستعانة بمرتزقة كما أن القانون الروسي يجرم العمل كمتعاقد عسكري خاص في دولة أخرى.

 

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