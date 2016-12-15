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توقف ليقضي حاجته ونسي رفع فرامل اليد.. فماذا حدث؟

15/12/2016
لبى نداء الطبيعة فانزلقت سيارته في النهر (صورة تعبيرية)

ترجل شخص في ألمانيا من سيارته ليلبي نداء الطبيعة، لكن من سوء حظه شاهد سيارته الجديدة وهي تنزلق أمامه في النهر، حسبما قالت خدمات الإنقاذ اليوم الخميس.

وتوقف الرجل (69 عامًا) ليقضي حاجته عند رصيف عبّارة نهرية في بلدة لير  شمال غربي ألمانيا، ولكنه نسي رفع فرملة اليد في سيارته الجديدة التي  كان قد اشتراها منذ 4 أسابيع فقط.

وشاهد الرجل سيارته وهي تنزلق على طريق منحدر إلى أن انتهى بها المطاف إلى "نهر إمس" لتغمرها المياه حتى سقفها.

وتمكن عناصر الإنقاذ من سحب سيارته من النهر لكن بعد أن تلفت تمامًا.

 

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