بدء إجلاء أول دفعة من الجرحى في حلب

بدء خروج الدفعة الأولى من الجرحى – أرشيفية – الجزيرة

قال مصدر سوري رسمي لرويترز اليوم الخميس إن عملية تنظيم خروج "المقاتلين" من حلب الشرقية قد بدأت صباح اليوم، بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مسؤول التفاوض في المعارضة السورية المسلحة قوله إن أول دفعة من الجرحى ستخرج من حلب وفق اتفاق وقف إطلاق النار الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن عددهم نحو مئتي جريح.

وقال مسؤول التفاوض في المعارضة السورية إن الصليب الأحمر سيشرف على عملية الإجلاء من حلب.

وقال مراسل الجزيرة بريف حلب الشمالي إن تعميما صدر لجميع المقاتلين بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأحياء الشرقية من حلب، إيذانا ببدء الهدنة.

وقال الفاروق أبو بكر مسؤول التفاوض عن المعارضة السورية المسلحة داخل حلب إن هناك ضمانات تركية روسية تعهدت بعدم المساس بالسيارات التي ستغادر مدينة حلب.

وأضاف المصدر أن إجلاء المدنيين والمقاتلين سيكون باتجاه ريف حلب الغربي، ويبدأ عند الساعة السادسة صباحا.

وأضاف المصدر أن الاتفاق تم بالشروط نفسها التي تم التوصل إليها في الاتفاق السابق، الذي نص على خروج المقاتلين مع السلاح الفردي فقط، إضافة إلى خروج المقاتلين والمدنيين الراغبين في المغادرة إلى غرب حلب.

وكانت الجزيرة حصلت على وثيقة الاتفاق الذي وقعته فصائل المعارضة السورية وممثلون عن الروس والنظام السوري، ويقضي بخروج مقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية لحلب.

ونص الاتفاق على أن القوات السورية والروسية تتكفل بضمان سلامة خروجهم إلى الطريق الواصل إلى الرقة، حيث يتم إنزال المقاتلين والمدنيين، ثم تعود الحافلات.

كما تضمن الاتفاق أن يتعهد الطرفان بوقف إطلاق النار أثناء خروج المقاتلين بضمان الفريق الحكومي المفاوض ممثلا بالشيخ عمر رحمون.

وقد وقع الاتفاق مسؤول التفاوض عن مجلس قيادة حلب المعارضة، وممثلون عن النظام السوري والحكومة الروسية.

وكانت قوات النظام السوري والمليشيات المتحالفة معه قد قصفت صباح اليوم الأحياء المحاصرة شرقي حلب، بينما كان يفترض البدء بإجلاء دفعة أولى من الجرحى على متن حافلات باتجاه ريف حلب الغربي.