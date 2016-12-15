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العثور على آثار مواد متفجرة برفات ضحايا طائرة مصر للطيران

15/12/2016

العثور على آثار مواد متفجرة برفات ضحايا طائرة مصر للطيران

 أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، والتي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي، العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وقالت اللجنة، في التقرير رقم 26 الذي أصدرته اليوم الخميس، إنه "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وأضافت أنه "وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28  لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم  136 لسنة 2010 و التي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ  النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة" .

 

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