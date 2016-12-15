اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في حلب.. تعرف على بنوده

قال مسؤول بالمعارضة السورية إن اتفاق هدنة حلب عاد إلى مساره وأن التنفيذ سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل بتوقيت سوريا.

وأضاف المسؤول أن إجلاء المدنيين والمقاتلين سيبدأ مع صباح الخميس، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء ستكون باتجاه ريف حلب الغربي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالجبهة الشامية قوله إن الإجلاء من حلب مقابل عمليات إجلاء من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما قوات المعارضة في إدلب.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن عقد لقاء بين تركيا وروسيا وايران في السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الحالي في موسكو بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا.