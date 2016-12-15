إيران والعراق يجريان مناورة بحرية باسم "محمد رسول الله"

صورة أرشيفية لقوارب من البحرية الإيرانية- غيتي

أجرى العراق وايران أول مناورات بحرية مشتركة بينهما في مياه الخليج ونهر اروند وحملت اسم "محمد رسول الله" صلى الله عليه وسلم وذلك بمناسبة اسبوع الوحدة الاسلامية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت الإذاعة الإيرانية إن المناورات، التي شارك فيها قوات من خفر السواحل للبلدين، ركزت على عمليات الإنقاذ والتي للقرصنة البحرية وتهريب المخدرات والبضائع.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي إن هذه المناورات، التي شاركت فيها ثلاث بوارج، رسالة سلام إلى الدول المجاورة، مشددا على أن هذه المناورات تؤكد على أن البلدين لن يسمحا لأي طرف ثالث بالتدخل في الشؤون الأمنية للمنطقة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة بين بلدانها.

ولفت رضائي إلى أن عدم حدوث أي عملية قرصنة بحرية خلال هذه الفترات المضطربة التي مرت بها المنطقة ناتج عن التعاون الإيجابي بين قوات خفر السواحل في إيران والعراق وتأمينهم للحدود والسواحل المشتركة والمياه الإقليمية.

بدوره أكد قائد حرس الحدود في العراق العميد حامد عبدالله الحسيني ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين بهدف تأمين الحدود وإرساء الاستقرار في المنطقة.