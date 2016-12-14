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هاشتاج "#حلب_تباد" يشعل تويتر

14/12/2016

مع تطور الأحداث الدامية في حلب من قصف ودمار وحصار، تصدر هاشتاج "#حلب_تباد" ضمن قائمة الأعلى تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتحول الهاشتاج خلال ساعات إلى ثورة إلكترونية، ومنبر إعلامي يرصد إجرام النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين العزل في ظل حصار ودمار جاء على الأخضر واليابس في المدينة الشهباء.

ووثق النشطاء من خلال مقاطع مصورة آثار القصف والدمار الذي هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وخلف وراءه نهراً من الدماء ومصابين أشبه بالأموات، على مرأى ومسمع من العالم.

كما نقل النشطاء استغاثات أهالي حلب ليراها الضمير الإنساني لربما يحرك مياهه الراكدة ضد ظلم الطغاة، وينقذ الحلبيين من حرب الإبادة التي أعنها النظام وحلفاؤه عليهم.

كما دشن نشطاء هاشتاجي #SaveAleppo، و #StandWithAleppo باللغة الإنجليزية على تويتر أيضاً، ليتفاعل معهما الآلاف من السوريين والعرب بالخارج وكذلك الناشطون الأجانب.

واشتد قصف قوات النظام السوري والمليشيات الداعمة له، صباح اليوم الأربعاء، على أحياء شرقي حلب المحاصرة، ما خلف عشرات القتلى والجرحى، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالأمس بوساطة تركية، من أجل إجلاء المدنيين.
 
 
 
المصدر : الجزيرة مباشر
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