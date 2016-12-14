مليشيات موالية للأسد تعرقل اجلاء السكان من حلب

فصائل موالية للأسد تعرقل إجلاء المدنيين من حلب

قالت وزارة الخارجية التركية ومسؤول بالمعارضة السورية المسلحة إن مليشيات شيعية موالية للنظام السوري تعرقل رحيل الناس من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب اليوم الأربعاء بموجب اتفاق يمنح النظام السورة السيطرة على المنطقة.

وتدعم مجموعات مختلفة من المليشيات النظام السوري وهي من أجزاء مختلفة من المنطقة في حملته لاستعادة حلب.

وقال وزير الخارجية التركي إن قوات النظام وجماعات أخرى تحاول عرقلة الاتفاق الذي تم التوصل له لإجلاء المدنيين والمقاتلين من حلب مضيفا أنه سيجري مزيدا من المحادثات مع نظيريه الروسي والإيراني اليوم الأربعاء.

وقال الوزير مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن بلاده أكملت التجهيزات للمخيمات التي من المقرر إنشاؤها لاستضافة الفارين من المدينة في تركيا وفي شمال سوريا.

وقال مسؤولون بالمعارضة إنهم كانوا يتوقعون أن تغادر أول مجموعة من المصابين مساء الثلاثاء.

وقال زكريا ملاحفجي المسؤول بجماعة معارضة، تتخذ من حلب قاعدة لها وهو مقيم في تركيا، إن المليشيات الإيرانية ترد الناس.

وقال شاهد إن 20 حافلة مصطفة ومحركاتها دائرة على طريق رئيسي إلى خارج المدينة في انتظار من سيتم إجلاؤهم.

وتم إحصاء أكثر من عشر حافلات أخرى على مقربة من المكان.