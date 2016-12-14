مقتل 1138 مدنيًا في حلب خلال شهر

مقتل 1138 مدنيًا في حلب منذ منتصف الشهر الماضي

قُتل 67 مدنيًا في مدينة حلب السورية، خلال اليومين الماضيين، جراء الهجمات العنيفة التي يشنّها النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران على الأحياء الشرقية للمدينة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 1138 مدنيًا.

وقال مدير الدفاع المدني في حلب، نجيب الأنصاري، إن 67 مدنيًّا قُتلوا جراء هجمات النظام السوري يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأضاف الأنصاري: "هناك عدد كبير جدًا من القتلى داخل الأزقة، فضلًا عن المصابين الذين ينتظرون الإنقاذ تحت الأنقاض، لكننا لا نستطيع إخراجهم".

وأوضح أن إجمالي عدد القتلى المدنيين في الأحياء والمناطق المستهدفة من قبل النظام السوري وداعميه، وصل إلى 1138 منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى اليوم.

بدوره، قال المسؤول الإعلامي لمركز الدفاع المدني بحلب إبراهيم أبو ليث، إن آلاف الأشخاص اضطروا للانتقال إلى مناطق أخرى خاضعة للمعارضة بسبب القصف العنيف، وسط انعدام كامل للمواد الغذائية.

وأشار أبو ليث إلى انخفاض درجات الحرارة في المنطقة وانعدام المواد اللازمة للتدفئة، مضيفًا: "هناك عدد كبير من الناس يبيتون في الشوارع، إلا أن القصف يطال المناطق التي يجتمعون فيها. البكاء والأنين يملأ الأحياء، أطفالا ونساء ورجالا، الجميع يبكي من الألم".

وأوضح أن "العائلات فقدت أطفالها جراء الهجمات، حتى أن زوجة أحد الأشخاص الذين التقيتهم أمس ولدت في الشارع فاضطر لإرسالها إلى مناطق سيطرة النظام السوري مع مولودها الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، تحاصر الأحياء الشرقية لمدينة حلب منذ 4 أيلول/سبتمبر الماضي، وتعرضت جميع المراكز الصحية والمدارس والأفران لقصف بري وجوي أدى إلى تعطلها بالكامل.