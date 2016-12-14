مصر: التحفظ على أموال مالك صحيفة نشرت مقالا للسيسي

تحفظت السلطات المصرية على أموال مصطفى صقر مالك صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" – التي كتب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مقالا اقتصاديا قبل عام- وآخرين لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال بيان للجنة القضائية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر إنها قامت بالتحفظ على "أموال مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي"

كما شمل قرار التحفظ أيضا شركتين "هما بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر، والنور للاستيراد والتصدير".

وخاطبت اللجنة كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية باتخاذ اللازم نحو منع هؤلاء من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويصدر عن شركة "بيزنس نيوز" صحيفتان هما البورصة المصرية المتخصصة في الشأن الاقتصادي وصحيفة ديلي نيوز إيجيبت التي تصدر باللغة الإنجليزية.

ونشرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت في سبتمبر/ أيلول 2015 مقالا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض خلاله الإنجازات خلال عام ونصف من حكمه ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري.

ونفت الشركة من جانبها التهم الموجهة لها، وأكدت في بيان لها اطلعت الأناضول على نسخة منه أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة كشركة مساهمة مصرية وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة، وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسؤولي تحريرها.

وأوضح البيان أنها "تعمل في الوسط الإعلامي والصحفي منذ 2008 ولا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي".