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قطر تلغي الاحتفالات بيومها الوطني تضامنا مع حلب

14/12/2016

اليوم الوطني لدولة قطر يصادف 18 ديسمبر

أعلنت دولة قطر إلغاء الاحتفالات بيومها الوطني الذي يحل في 18 ديسمبر/كانون الأول تضامنا مع أهالي حلب، الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قوات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران ومليشيات أجنبية.

وقال الديوان الأميري في دولة قطر في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية: "تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر 2016".

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