شاهد: مندوب نظام الأسد يحاول خداع مجلس الأمن ب"صورة"

عرض بشار الجعفري، مندوب النظام السوري بالأمم المتحدة صورة قال إنها لجنود من قوات النظام وهم يساعدون أهالي مدينة حلب السورية، رغم أن الصورة تعود للحشد الشعبي في العراق كانت قد التقطت قبل ستة أشهر.

وفي نفيه للاتهامات الموجهة إلى قوات النظام بارتكاب مجازر في حلب، استخدم الجعفري أمس الثلاثاء صورة لجندي جاث على قدميه وجعل من ظهره "سلما" لتمكين امرأة نازحة من النزول من شاحنة تقل عددا من النازحين.

وعلق الجعفري على الصورة قائلا "هذا ما يقوم به الجيش السوري بحلب، جندي سوري يجعل من جسمه سلما لكي تنزل المرأة من السيارة التي أقلتها من شرق حلب".

لكن الناشطين أظهروا تاريخ الصورة وحقيقتها، حيث تعود إلى الحشد الشعبي في العراق، ونشرت أول مرة في يونيو/حزيران الماضي، ضمن حملة لتكذيب الممارسات والانتهاكات الطائفية التي اتهم الحشد بارتكابها في الفلوجة.