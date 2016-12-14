شاهد: إصدار جديد من الريال السعودي لتوثيق عهد الملك سلمان

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية الذي يحمل شعار "ثقة وأمان" لتوثيق عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعلن محافظ المركزي أحمد عبد الكريم الخليفي خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس الثلاثاء عن تدشين الإصدار الجديد.

وقال الخليفي في كلمة ألقاها في المؤتمر إن الريال السعودي يشكل "رمزا وطنيا غاليا في قلب كل مواطن. كما يعد أداة بناء رئيسة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة". ويرسم كل إصدار من إصداراته صورة مُشرقة للتنمية الاقتصادية التي تمت في العهد الميمون لكل ملك من ملوك هذا الوطن المبارك."

ويحمل الإصدار الجديد صورة مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود على أعلى فئاته الورقية وهي من فئة 500 ريال وعلى فئة الريالين من العملة المعدنية فيما ستحمل كافة الفئات الأخرى للإصدار صورة الملك سلمان وعددا من المعالم والصور التي تعكس الثوابت التاريخية والدينية والاقتصادية للمملكة.

وتعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي طرح الإصدار السادس من العملة للتداول ابتداء من السادس والعشرين من ديسمبر كانون الأول الجاري، وسيجري تداول فئات الإصدار الجديد جنبا إلى جنب مع العملات الورقية والمعدنية المتداولة حاليا بمختلف فئاتها.

وكان الإصدار الأول للعُملة السعودية قد أُطلق في عام 1935 بفئات الريال الفضي ونصف الريال وربع الريال.