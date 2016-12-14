البنتاغون:قوات الأسد فرّت من تدمر تاركة عتادها لتنظيم الدولة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون " أن قوات النظام السوري فرّت من مدينة تدمر الأثرية سريعا جدا تاركة خلفها عتادا عسكريا غنمه تنظيم الدولة.

واستعاد مقاتلو تنظيم الدولة السيطرة على المدينة الأثرية الواقعة في وسط سوريا إثر هجوم مفاجئ يوم الأحد مكنهم من أن يسيطروا للمرة الثانية على المدينة بعد تسعة أشهر على طردهم منها على أيدي القوات السورية بدعم جوي روسي.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس عن أسفه لأن قوات النظام غادرت المدينة "سريعا جدا"، مشيرا الى أن ما جرى يدعم ما يقول البعض من أن "النظام مدعوما من روسيا كان تركيزه منصبا بالكامل على حلب لدرجة أنه نسي أن ينظر في المرآة ليرى ما يحدث خلفه".

وأضاف أن الهجوم الذي شنه التنظيم كان "على الأرجح واحدا من أهم الهجمات المضادة التي رأيناها من جانب تنظيم الدولة"، وبالتالي فقد استولى تنظيم الدولة على كل العتاد الذي تركه النظام في المكان ، وهذا يمكن أن يشتمل على عربات مصفحة ومدفعية".

وكان تنظيم الدولة قد سيطر في مايو / أيار 2015 على المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي حيث دمّر بعضا من آثارها كليا والبعض الآخر جزئيا، قبل طرده منها في مارس / آذار الماضي.

وفي الأسبوع الماضي بدأ تنظيم الدولة هجوما على مواقع لقوات النظام السوري في محافظة حمص وسط سوريا وتمكن سريعا من السيطرة على حواجز للجيش وحقول نفط وغاز وصولا الى مشارف مدينة تدمر الأثرية الواقعة في ريف حمص الشرقي.

ورغم الغارات ووصول تعزيزات للقوات النظام السوري، فقد سيطر التنظيم على المدينة فجر الأحد الماضي.

وأنحى الكرملين باللائمة في ذلك على غياب التعاون من قبل الولايات المتحدة في التصدي لتنظيم الدولة والذي مكّنه من إعادة السيطرة على المدينة الأثرية .