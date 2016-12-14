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الإيفواري يايا توريه يؤكد: أنا مسلم ولا أشرب الكحوليات

13/12/2016

يايا توريه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

أكد الإيفواري يايا توريه المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتناول الكحول نهائيًا، وذلك بعد تعرضه لعقوبة بالحرمان من قيادة السيارة لمدة 18 شهرا لقيادته السيارة وهو تحت تأثير الكحوليات.

وفي بيان نشره على الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال توريه (33 عامًا)، "على مدى الأسبوعين الماضيين كان هناك بعض الالتباس بشأن اتهامي بالقيادة تحت تأثير الكحول، لكن كما هو معروف جيدا أنني مسلم ولا أشرب".

وأضاف "لقد رفضت دائمًا الكحول، وأي شخص يعرفني سيشاهدني وأنا أرفض زجاجة الشمبانيا التي تقدم للاعب الفائز بلقب رجل المباراة بسبب التزامي الديني".

وأوضح " قررت عدم الاعتراض على الاتهام بأن نسبة الكحول في جسمي كانت أعلى من النسب المصرح بها وذلك لدى فحصي خلال قيادة السيارة، ورغم ذلك كان من المهم بالنسبة لي أن أبلغ المحكمة بأنني لم أتناول الكحوليات".

واختتم توريه البيان بالقول "القيادة تحت تأثير الكحول هو جريمة خطيرة وعلى الرغم من ذلك أوافق على عقوبة الحظر والغرامة".

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