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يونيسف : وفاة طفل يمني كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض

13/12/2016

تحذير من سوء التغذية والأمراض في اليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن طفلا يمنيا واحدا على الأقل يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرة من أن مليونين و200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة.

وقالت اليونيسف في بيان نشرته اليوم "يموت في اليمن على الأقل طفل واحد كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي".

وأضافت "يعاني حوالي مليونين و200 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة"، موضحة أن "بين هؤلاء الأطفال 462 ألف طفل على الأقل يعانون "من سوء التغذية الحاد الوخيم"، في زيادة كبيرة "تصل إلى 200 بالمئة مقارنة بعام 2014".

وقالت اليونيسف إن "معدلات سوء التغذية في هذا البلد هي الأعلى والأكثر تصاعدا من أي وقت مضى، وصحة أطفال البلد الأفقر في الشرق الأوسط لم تشهد مطلقا مثل هذه الأرقام الكارثية التي نشهدها اليوم".

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