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واتس آب وسكايب يخضعان لقواعد أمنية جديدة في أوربا

13/12/2016

واتس آب وسكايب يخضعان لقواعد أمنية جديدة في أوربا

أظهرت مسودة وثيقة أن خدمات الرسائل مثل سكايب التابعة لمايكروسوفت وواتس آب التابعة لفيسبوك ستخضع لقواعد أشد بشأن كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين وفقا لقوانين أمنية جديدة سيقترحها الاتحاد الأوربي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوثيقة أن الذراع التنفيذية للاتحاد ترغب في تمديد بعض القواعد المطبقة حاليا فقط على شركات الاتصالات لتشمل شركات الانترنت التي تقدم خدمات الاتصالات والرسائل عبر الانترنت.

وسيلزم الاتحاد خدمات الإنترنت بضمان سرية الاتصالات والحصول على موافقة المستخدمين على معالجة بيانات تخص مواقعهم وهي شروط مماثلة لبنود قانون منفصل عن حماية البيانات من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2018.

وتشتكي شركات الاتصالات منذ فترة طويلة من ضعف القواعد التنظيمية المفروضة على شركات مثل ألفابت- الشركة الأم لغوغل- ومايكروسوفت وفيسبوك رغم أنها تقدم خدمات مشابهة.

ورفضت متحدثة باسم المفوضية الأوربية التعليق على المسودة لكنها قالت إن الهدف من المراجعة هو توفيق القواعد مع قانون حماية البيانات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2018.

 

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