لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في حلب

– وصول حافلات إلى حي الراشدين بحلب تحمل مدنيين وجرحى من حلب الشرقية.

– روسيا تهدد باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن بشأن حلب.

– روسيا والدول الغربية توصلت إلى صيغة مشتركة حول مشروع قرار بشأن حلب سيتم التصويت عليه صباح الاثنين 19 ديسمبر.

– طهران: اجتماع مرتقب في موسكو بشأن سوريا يجمع وزراء دفاع وخارجية روسيا وتركيا وإيران.

– مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: تحرير حلب مهم لكنه غير كاف.

– مراسل الجزيرة: سيتم إجلاء جرحى ومقاتلين من المعارضة مع أسرهم من مضايا إلى إدلب.

– مراسل الجزيرة: قناصة النظام السوري وحزب الله اللبناني يفتحون النار على مدينة الزبداني.

– مراسل الجزيرة مباشر: دخول 5 حافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب لتقل الدفعة الأولى من سكانهما.



– مراسل الجزيرة: 25 حافلة تتحرك من حلب لبدء عملية الإجلاء من كفريا والفوعة في ريف إدلب.

– مسؤول التفاوض بالمعارضة السورية المسلحة : توصلنا لاتفاق بشأن عملية الإجلاء من حلب.

– مسؤول بالمعارضة: إيران ومسلحون تابعون لها يعطلون تنفيذ اتفاق الإجلاء من حلب لحين مغادرة المطلوب إجلاؤهم من قريتين شيعيتين إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

– مسؤول التفاوض بالمعارضة المسلحة: الاتفاق مع روسيا وإيران يتضمن إخراج أعداد من كفريا و الفوعة.

– مسؤول التفاوض بالمعارضة المسلحة: إخراج أعداد من كفريا و الفوعة مقابل آخرين من مضايا والزبداني.

– مسؤول التفاوض بالمعارضة المسلحة: التفاوض الآن بشأن آلية لالتزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق.

– منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يتهم حزب الله اللبناني بعرقلة اتفاق حلب

– أردوغان يدعو جميع الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ عملية الإجلاء من حلب

– مصدر بجبهة فتح الشام للجزيرة: أغلب مقاتلي الجبهة ما زالوا داخل أحياء حلب المحاصرة.

– إيران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني احتجاجا على تحميلها مسؤولية الوضع في حلب

– مصدر في المعارضة: ما زال هناك نحو 40 ألف مدني داخل الأحياء المحاصرة شرقي حلب.

– وزارة الدفاع الروسية: تم إجلاء كل الراغبين في الخروج من أحياء حلب الشرقية.

– موسكو: الجيش السوري سيواصل تحرير أحياء حلب الشرقية من المسلحين.

– المعارضة السورية: مليشيات إيرانية تحتجز مدنيين في طريقهم لريف حلب الغربي.

– مراسل الجزيرة: تعليق عمليات إجلاء المحاصرين من شرقي حلب.

– رويترز: بوتين يقول إن الخطوة القادمة في سوريا هي وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

– بوتين: تركيا تعهدت بإخراج المسلحين من حلب للحفاظ على حياة المدنيين.

– الخارجية الأمريكية: ندرك أن الدبلوماسية عجزت عن تحقيق النتائج التي كنا ننشدها في سوريا.

الخارجية الأمريكية: على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع في سوريا.

الخارجية الأمريكية: ما من خيار أفضل من الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة السورية.

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستقوم بما هو لازم بتأمين وقف إطلاق النار في حلب.

الخارجية الأمريكية: نشعر بالإحباط بشأن الأوضاع في سوريا ويجب العودة إلى مسار المفاوضات.

كيري: نظام الأسد يمارس سياسة إرهابية بحق الشعب السوري.

كيري: نطالب بممرات آمنة لخروج المدنيين والمسلحين من شرق حلب وإيصال المساعدات.

كيري: أطالب الأسرة الدولية بالضغط على كافة الأطراف من أجل وقف إطلاق النار في سوريا.

كيري: سقوط حلب لن يعني نهاية الحرب في سوريا ويجب علينا استئناف عملية المفاوضات لنقل السلطة.

وزير الدفاع الأمريكي: الحل السياسي في سوريا هو الوسيلة الوحيدة لوقف أعمال العنف وتحقيق السلام.

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون: بريطانيا لا ترى أي مستقبل للأسد في سوريا.

فالون: روسيا استهدفت المعارضة السورية وساعدت في إطالة أمد الحرب.

– أردوغان: مساعينا مستمرة لإيجاد حلول لقضية حلب.

– أردوغان: نبذل قصارى جهدنا من أجل إنقاذ المدنيين في حلب.

– أردوغان: تركيا تحركت فورا من أجل إيجاد حلول لاستقبال السوريين الذين يتعرضون لمجازر في حلب.

– مراسل الجزيرة: وصول أول قافلة للمهجرين من شرقي حلب إلى ريف حلب الغربي

– منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيغلاند: عدد من سيتم إجلاؤهم من شرق حلب يقدر بنحو 50 ألف شخص

– إيغلاند: نتوقع القيام بعملية إجلاء كبرى من شرقي حلب بمن فيهم المصابون والمقاتلون وأسرهم

– إيغلاند: معظم من تم إجلاؤهم من حلب سيذهبون إلى إدلب وبعضهم إلى تركيا

– إيغلاند: الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاق الأخير وتطوعنا للمساعدة في عملية إجلاء المحاصرين حلب

– إيغلاند: العسكريون الروس يقدمون لنا الدعم المطلوب للمساعدة في عملية إجلاء المحاصرين في حلب

– مراسل الجزيرة: بدء خروج حافلات الجرحى عبر عقدة الراموسة نحو ريف حلب الغربي

– الخارجية الإيرانية: الحديث عن شروط إيرانية وخلافات تعطل اتفاق حلب هو ادعاء كاذب

– مصادر للجزيرة: التهديد الروسي بإطلاق النار يشمل قوات النظام والجانب الإيراني

– مصادر للجزيرة: الروس يهددون بالرد على أي إطلاق نار خلال عملية الإجلاء

– مصادر للجزيرة: خلاف إيراني روسي هو الذي عرقل عملية إجلاء المحاصرين من حلب

– مصادر بالمعارضة السورية: عودة حافلات الجرحى بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات النظام ومليشياته

– مراسل الجزيرة: إصابة اثنين من الدفاع المدني التابع لشرقي حلب برصاص النظام في الراموسة.

– مسئول التفاوض بالمعارضة السورية: قوات النظام غير ملتزمة حتى الآن باتفاق حلب رغم تعهد الروس.

– مصادر للجزيرة: قتيل وأربعة جرحى في إطلاق نار لقناصة النظام السوري على حاجز الراموسة.

– مسؤول التفاوض في المعارضة السورية: إصابات بين الجرحى جراء إطلاق نار من النظام عليهم بالراموسة.

– مسؤول في التفاوض بالمعارضة السورية: وصول أول دفعة من جرحى حلب إلى عقدة الراموسة.

– مصدر بالمعارضة المسلحة إجلاء المدنيين والمقاتلين سيكون باتجاه ريف حلب الغربي.

– مصدر بالمعارضة السورية المسلحة: اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والإجلاء سيتم صباح الخميس.

– مصدر بالمعارضة السورية المسلحة: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين المعارضة المسلحة وروسيا في حلب.

– مصدر بالمعارضة السورية المسلحة: تنفيذ الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار سيكون خلال ساعات.

أنباء عن بدء فصائل من المعارضة السورية المسلحة عملية عسكرية من عدة محاور خارج مدينة حلب.

مسؤول التفاوض عن المعارضة في حلب: نحن مع أي مبادرة لوقف القصف على المدنيين في حلب.

مسؤول التفاوض عن المعارضة في حلب : نتفاوض مع الروس لوقف إطلاق النار بعد انهيار الاتفاق الأول.

الخارجية الروسية: لافروف يدعو كيري للضغط على المعارضة السورية المسلحة.

مراسل الجزيرة: المعارضة المسلحة تفجر عربة مفخخة وسط تجمع لقوات النظام جنوب حلب.

لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة: الحكومة السورية تتحمل مسؤولية الانتهاكات شرق حلب.

– الأناضول: أردوغان وبوتين يؤكدان ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في شرق حلب.

– الخارجية الهولندية تستدعي سفيري روسيا وإيران احتجاجا على الوضع الإنساني في حلب.

– الكويت تطلب عقد اجتماع وزاري عربي عاجل الإثنين لبحث الأوضاع فى حلب.

– جيش النظام السوري: اتفاق حلب يجب أن يحظى بموافقة روسيا وإيران

– الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نحو 1800 من المقاتلين الأكراد ومقاتلي تنظيم الدولة قتلوا في عملية الجيش التركي شمال سوريا.

– مصادر للجزيرة: اشتداد قصف قوات النظام والمليشيات الداعمة له على أحياء شرقي حلب المحاصرة.

– مصادر للجزيرة: قتلى وجرحى جراء تجدد قصف قوات النظام على أحياء حلب المحاصرة.

– وزير الخارجية التركي: قوات النظام السوري وجماعات أخرى تحاول عرقلة اتفاق حلب.

– رويترز عن المعارضة السورية: وقف إطلاق النار في حلب مازال قائماً رغم تأجيل عملية الإجلاء.

– خروج أول دفعة من الجرحى المحاصرين في حلب إلى ريفها الغربي.

– تركيا تقول إنها ستقيم مدينة خيام لاستيعاب نحو 80 ألف لاجئ من حلب.

– المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا: لدينا وثائق وصور تثبت تدمير مناطق كبيرة في حلب بواسطة القصف.

– ديمستورا: خروج أكثر من أربعين ألف شخص من حلب والعالقون حاليا حوالي 50 ألف شخص من المدنيين.

– مندوب روسيا بمجلس الأمن: المدنيون يغادرون من شرقي حلب باتجاه إدلب وعدد من المناطق

– بان غي مون: فشلنا 3 مرات سابقة في وقف إطلاق النار في حلب والتاريخ لن يغفر لنا ذلك

– سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يؤكد التوصل لاتفاق يقضي بخروج المقاتلين من شرق حلب

مراسل الجزيرة: سيتم إجلاء أول دفعة من المدنيين المحاصرين بأحياء حلب الليلة

مراسل الجزيرة: المقاتلون سيخرجون بأسلحتهم الخفيفة والذخيرة إلى ريف حلب الغربي

– مسؤول التفاوض بالمعارضة للجزيرة: اتفاق على وقف إطلاق النار بحلب

– فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس لمجلس الأمن اليوم بشأن حلب

– مظاهرات في الأردن وبيروت وألمانيا وتركيا تضامنا مع حلب وللتنديد بالغارات والقصف الروسي

– مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة لبحث الأوضاع في حلب

– مصادر للجزيرة: ضحايا مدنيون إثر قصف النظام السوري لحيي المشهد وصلاح الدين في حلب.

– مصادر للجزيرة: المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب أصبحت مكتظة بالمدنيين.

– وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الأمريكيون يطلبون هدنة في حلب ويرفضون اقتراحا لتأمين الممرات الإنسانية.

– السعودية تدعو لجلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الأمن والسلم في سوريا.

– قطر تدعو لاجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن حلب.

– الخارجية التركية تعبر عن "الغضب البالغ والفزع" من المذابح التي يرتكبها النظام السوري شرق حلب.

– الخارجية التركية: النظام السوري لا يمنح الفرصة للمدنيين الراغبين في مغادرة حلب.

– الخارجية التركية: أفعال النظام السوري بحق المدنيين تصل لحد الإعدام الجماعي.

– مصادر للجزيرة: عوائل بكاملها تحت الأنقاض في الأحياء المحاصرة من حلب.

– الدفاع المدني في حلب: نداء أخير لإنقاذ 100 ألف مدني محاصر يتعرضون لقصف جنوني.

– الكرملين: ندعم قوات النظام السوري حتى فرض السيطرة الكاملة على حلب.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: المشاورات مع واشنطن بشأن حلب وصلت إلى طريق مسدود.

– وقفة احتجاجية أمام القنصلية الروسية في إسطنبول للتنديد بالقصف الروسي في حلب.

– الأمم المتحدة: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في حلب كي نتمكن من إجلاء المصابين وإيصال المساعدات.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: هناك تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حلب.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قوات النظام السوري وميليشيات عراقية تطلق النار على منازل السكان المدنيين في حلب.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: آلاف المدنيين في خطر بمدينة حلب.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قوات النظام قتلت 82 مدنيا على الأقل أمس في حلب الشرقية.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: العاملون في حقوق الإنسان قلقون إزاء عدد المفقودين في حلب.

– المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: يجب على الحكومة السورية حماية المدنيين والمقاتلين الذين استسلموا في حلب.

– الصليب الأحمر يوجه نداء لجميع الأطراف في حلب لتجنيب المدنيين الخطر وحمايتهم.

– اجتماع تركي روسي اليوم لبحث وقف إطلاق النار في حلب وفتح ممر لمقاتلين ومدنيين.

– الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يشعر بالقلق من تقارير غير مؤكدة عن ارتكاب فظائع ضد عدد كبير من المدنيين في حلب.

– المعارضة السورية: روسيا ترفض كل مقترحات وقف القصف وإخراج المدنيين من الأحياء المحاصرة في حلب.

– مصادر محلية: عشرات العائلات تنتشر في شوارع حلب في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

– نداءات استغاثة يبثها ناشطون من داخل أحياء حلب المحاصرة لإيقاف الهجوم الجوي والبري الذي تشنه قوات النظام والمليشيات الموالية له.

– مئات المتضامنين يتظاهرون مع سكان حل في إدلب ومدن تركية.

– مصادر محليةٌ سورية: قوات النظام والميلشيات الموالية لها تعدم 79 شخصا بعد سيطرتها على أحياء الفردوس والصالحين وبستان القصر في حلب.

– القوات النظامية تسيطر على كامل المدينة القديمة في حلب الشرقية، بما يشكل 95% من مجمل مساحة حلب.

– حركةَ نزوح كبيرة للمدنيين من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في حلب.