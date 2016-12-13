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قوات النظام السوري وميليشياته تعدم 79 شخصا بحلب

12/12/2016

قوات النظام السوري وميليشياته تعدم 79 شخصا بحلب

قالت مصادر محليةٌ سورية للجزيرة إن قوات النظام والميلشيات الموالية لها أعدمت تسعة وسبعين شخصا بعد سيطرتها على أحياء الفردوس والصالحين وبستان القصر في حلب.

وكانت القوات النظامية سيطرت على كامل المدينة القديمة في حلب الشرقية، بما يشكل خمسة وتسعين بالمائة من مجمل مساحة حلب.

كما شهدت الأحياء التي بقيت تحت سيطرة المعارضة حركةَ نزوح كبيرة للمدنيين.

ونقل مراسل الجزيرة عن الأهالي المحاصرين مناشداتهم لإنقاذ حياتهم، مع استمرار تقدم قوات النظام في الأحياء الشرقية من حلب.

وقال رئيس مجلس مدينة حلب الحرة التابع للمعارضة بريتا حاج حسن للجزيرة إن مئة ألف مدني مازالوا محاصرين داخل الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وتطرح هذه الأوضاع عدة أسئلة بشأن المسار العسكري الذي أوصل إلى هذه النتيجة في حلب، وكذلك بشأن السيناريوهات الميدانية التي قد يقود إليها حسمُ المعركة في المدينة.

 

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