فيديو : مسلح يصرخ مهددا المسلمين ويطعن رجلا في لندن

تعرض رجل للطعن بسكين في محطة لقطارات الأنفاق في لندن من قبل مهاجم قال شهود عيان أنه كان يصرخ مهددا بقتل المسلمين.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا "38 عاما" بعد الهجوم الذي وقع في قطار وأصيب به الضحية وهو في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة ونقل الى المستشفى.

وقال شاهد عيان أنه شاهد المهاجم وجها لوجه وقال إنه كان "يصرخ دون وعي".

وأضاف إنه "كان يسير باتجاهي ويصرخ بعبارات من بينها " الموت للمسلمين ، وعودوا إلى سوريا".

وقالت سيدة تسكن في المنطقة إنها شاهدت رجلا يلوح بشيء يشبه السكين ويصرخ بعبارة " أكره المسلمين، اقتلوهم جميعا".

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تلقت تقريرا يفيد بتعرض رجل لهجوم على قطار في محطة فوريست هيل في جنوب شرق لندن.

وأضافت أن "الرجل وهو في الأربعينيات من العمر، نقل الى المستشفى وجراحه تدل على أنه تعرض للطعن وهو لا يزال في المستشفى في حالة خطرة ولكن غير مهددة للحياة".

وتابعت أن "رجلا عمره 38 عاما اعتقل في موقع الهجوم للاشتباه بارتكابه لهجوم تسبب في أذى جسدي خطير، ولا يزال محتجزا لدى الشرطة".

وقالت الشرطة إنه "يتم التحقيق في الظروف، ولكنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه متعلق بالإرهاب في الوقت الحالي".