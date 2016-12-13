شاهد| ناشطة سورية توجه استغاثة للعالم من حلب

وجهت الناشطة السورية لينا الشامي استغاثة للعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ السكان المدنيين في حلب، وسط تقارير عن قيام قوات النظام السوري ومليشيات داعمة لها بعمليات إعدام ميدانية للسكان في شوارع المدينة.

وقالت الشامي في الاستغاثة التي وجهتها بالإنجليزية عبر هاتفها الجوال: "إلى كل من يستطيع أن يسمعني نحن نتعرض هنا لإبادة جماعية في حلب".

وأضافت الشامي في الرسالة، التي جرى تداولها وترجمتها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "ربما يكون هذا آخر فيديو لي. أكثر من 50 ألف من المدنيين الذين ثاروا ضد الديكتاتور (بشار) الأسد معرضون لخطر الإعدام أو الموت تحت القصف".

وحذرت الشامي من أن المدنيين صاروا "محشورين في منطقة صغيرة للغاية لا تتعدى كيلومترين مربعين، بلا أي منطقة آمنة وبلا أي حياة.. كل قنبلة تعني مجزرة جديدة".