شاهد: ماليزيا تنصب ملكا جديدا

أدّى ملك ماليزيا الجديد السلطان محمد الخامس اليمين الدستورية في حفل أقيم لتنصيبه بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حضره عدد من كبار المسؤولين بينهم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

واستعرض الملك حرس الشرف أمام البرلمان الماليزي قبل أن يتم تتويجه في القصر الوطني.

والملك الجديد ،هو الملك الخامس عشر لماليزيا ، واسمه "محمد فارس بن اسماعيل بتراء" ، الملقب بالسلطان محمد الخامس وهو أيضا ملك ولاية كيلانتان وستستمر فترة بقاء الملك على العرش مدة خمس سنوات .

كما تم تعيين سلطان ولاية فيراق السلطان نظرين معز الدين شاه، نائباً لملك ماليزيا في الفترة نفسها.

وماليزيا ملكية دستورية يعين الملك فيها بالتناوب مرة كل خمس سنوات، ويتم انتخابه من قبل الحكام والسلاطين في 9 ولايات بالبلاد وبحضور جميع حكام الملايو.