شاهد: برشلونة يفوز على الأهلي السعودي 5/ 3 في مباراة ودية

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره أهلي جدة السعودي 5 / 3 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر ليتوج بكأس الأبطال الودية.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز في الدقيقة الثامنة وليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة ونيمار في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني قلص عمر عبد الرحمن عموري (لاعب العين الإماراتي)، والذي شارك مع الأهلي في هذه المباراة بعد موافقة ناديه، النتيجة بتسجيله الهدف الأول للنادي السعودي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ولكن برشلونة سجل هدفين متتاليين عن طريق باكو ألكاسير ورافينيا ألكانتارا في الدقيقتين 55 و58 .

ثم تمكن مهند عسيري لاعب الأهلي من تقليص الفارق بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و65 .