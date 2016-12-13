البث الحي
منوعات

شاهد: برشلونة يفوز على الأهلي السعودي 5/ 3 في مباراة ودية

13/12/2016

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره أهلي جدة السعودي 5 / 3 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم  الثلاثاء على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر ليتوج بكأس الأبطال الودية. 

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز  في الدقيقة الثامنة وليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة ونيمار في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني قلص عمر عبد الرحمن عموري (لاعب العين الإماراتي)، والذي شارك مع الأهلي في هذه المباراة بعد موافقة ناديه، النتيجة بتسجيله الهدف الأول للنادي السعودي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ولكن برشلونة سجل هدفين متتاليين عن طريق باكو ألكاسير ورافينيا ألكانتارا في الدقيقتين 55 و58 .

ثم تمكن مهند عسيري لاعب الأهلي من تقليص الفارق بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و65  .

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)