شاهد : اندلاع حريق في مبنى بجزيرة النخلة في دبي

اندلع حريق في مبنى سكني فخم في جزيرة النخلة الاصطناعية قبالة ساحل إمارة دبي من دون أن يسفر عن إصابات، كما أفاد شهود عيان والسلطات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن "فرق الدفاع المدني تسيطر بشكل كامل على الحريق الذي اندلع مساء أمس في مبنى أوشيانا بجزيرة النخلة من دون تسجيل أي إصابات".

وكان المكتب قد أعلن في تغريدة سابقة أن "الفرق المختصة قامت بإخلاء مبنى أوشيانا الذي تعرض للحريق في جزيرة النخلة من دون تسجيل أي إصابات جراء الحادث".

ويتألف مبنى أوشيانا من 12 طابقا وقد تأثر بالحريق الطابقان الأخيران منه بحسب ما أفاد شهود عيان.

وكان عدد من الأبراج في الأمارات العربية المتحدة قد تعرض خلال الأشهر الماضية لحرائق، منها فندق "العنوان" وسط مدينة دبي على مقربة من برج خليفة، والذي التهمت النيران واجهته الخارجية ليلة رأس السنة في حادث نجم عن احتكاك كهربائي.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2015، اندلع حريق ضخم لم يؤد لوقوع إصابات في ثلاث مبان سكنية في وسط دبي ما أدى إلى تعليق العمل بأحد خطوط المترو.

وفي فبراير / شباط من العام نفسه، أتى حريق هائل في برج "تورتش" السكني في منطقة المارينا بدبي، على عدد كبير من الشقق السكنية الفخمة، واضطر السلطات إلى إخلاء المباني المحيطة به.

وفي العام 2012، اندلع حريق هائل في برج تمويل "34 طابقا" في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي، تبين لاحقا انه نتج عن رمي عقب سيجارة في سلة مهملات.