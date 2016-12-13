شاهد: الإعصار فاردا يضرب جنوب الهند ويقتل 4 أشخاص

قتل أربعة أشخاص على الأقل بعدما اجتاح الإعصار فاردا الساحل الجنوبي الشرقي للهند أمس الاثنين، متسببا في اقتلاع أشجار وخطوط كهرباء ما دفع السلطات إلى نقل عشرات الآلاف من سكان المناطق المنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار تحرك غربا فوق خليج البنغال قبل أن يضرب تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الجنوبية وأندرا براديش ووصفته بأنه "عات للغاية".

واجتاحت رياح بلغت سرعتها 140 كيلومترا في الساعة الساحل المكتظ بالسكان واقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء.

وألغيت الرحلات في مطار تشيناي كما عُلقت خدمات السكك الحديدية وأُغلقت المدارس والكليات.

ويوجد في تشيناي فروع شركات عالمية لتصنيع السيارات منها فورد ودايملر وهيونداي ونيسان.

وقالت الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث إن الإعصار يمر فوق تشيناي ويغرق المدينة بأمطار غزيرة لكن يُتوقع أن يهدأ في وقت لاحق.

وأوصت الإدارة الوطنية للكوارث الصيادين بتجنب البحر في ولايتي تاميل نادو وأندرا براديش خلال 36 ساعة مقبلة وطلبت من السكان البقاء في أماكن آمنة.

وقال كيه ساتياغابول، وهو مسؤول كبير في تاميل نادو، إن أكثر من 23 ألف شخص في الولاية جرى نقلهم لمراكز إغاثة وإن هناك خططا لإجلاء عشرات الآلاف إذا اقتضت الضرورة.

ويمتد موسم الأعاصير في الهند بين أبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون الأول، وغالبا ما يتسبب في سقوط عشرات القتلى وإجلاء عشرات الآلاف من السكان من المناطق المنخفضة فضلا عن أضرار واسعة بالمحاصيل والممتلكات.