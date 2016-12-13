شاهد: إضراب السائقين يشل حركة القطارات في بريطانيا

عانى مئات الآلاف من ركاب القطارات في لندن اليوم الثلاثاء مع بدء إضراب لسائقي القطارات تسبب في شلل تام للخدمة جنوب إنجلترا ومطار غاتويك في أسوأ ارتباك لحركة السكك الحديدية في بريطانيا خلال عقدين.

وبدأ السائقون العاملون في شركة ساوذرن ريل – التي تنظم حركة القطارات من وسط لندن إلى غاتويك وبرايتون على الساحل الجنوبي – إضرابا لمدة 48 ساعة بسبب نزاع طويل الأمد بشأن الموظف المسؤول عن فتح وإغلاق أبواب القطارات.

وقالت شركة ساوذرن ريل التابعة لشركة جوفيا تيمزلينك ريلواي إن جميع خطوطها التي تبلغ 2284 خطا لن تعمل بسبب الإضراب.

وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه لا توجد خدمة قطارات اليوم الثلاثاء. وقالت وسائل إعلام محلية إن تأثير الإضراب سيكون الأسوأ منذ إضراب لعمال الإشارات في منتصف التسعينيات من القرن العشرين.

وعاني ركاب قطارات الشركة بالفعل على مدى شهور من تأخر القطارات وإلغاء رحلاتها بسبب ارتفاع معدلات الإجازات المرضية للعاملين والذي أعقبه إضرابات الموظفين المسؤولين عن أبواب العربات.

وترى النقابات العمالية أن شركة ساذرن تريد تمديد استخدام القطارات التي لا تحتاج سوى للسائق، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تقليص دور الموظف المسؤول عن الأبواب الذي يضمن السلامة.

وقالت الشركة إن خططها للتحديث لن تؤدي لخسارة أي وظائف، وإنما إلى تقليل إلغاء الرحلات حيث لن يتطلب تشغيل الرحلات وجود السائق وموظف الأبواب معا.