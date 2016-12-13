شاهد: إسرائيل تتسلم أولى طائرات الشبح إف-35

أصبحت إسرائيل أول بلد بعد الولايات المتحدة يحصل على طائرة إف-35 الشبح المقاتلة، التي تعد الأحدث في العالم.

وتسلمت إسرائيل أمس الاثنين أول طائرتين من سرب طائرات تعاقدت عليها إسرائيل يضم 50 طائرة، وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار، ما يجعلها الطائرة المقاتلة الأغلى في العالم.

وتعطل وصول الطائرتين إلى قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب صحراء النقب بسبب سوء الأحوال الجوية التي منعت إقلاعهما من إيطاليا لعدة ساعات.

وكانت تغريدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على تويتر بأن مشروع لوكهيد مارتن لإنتاج الطائرة إف-35 مكلف للغاية قد ألقت بظلالها على وصول الطائرتين الأوليين من ذلك الطراز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب صحراء النقب "ذراعنا الطولى أصبحت الآن أطول وأقوى".

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الذي حضر الحفل الذي تأجل حتى حلول الظلام إن الطائرتين مهمتان للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ودخل سرب أمريكي من هذا النوع من الطائرات الخدمة في أغسطس/آب بعد أن واجه العديد من التأجيلات وتجاوز التكاليف.

ويعد برنامج الطائرات إف-35 هو أكبر مشروع للأسلحة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "برنامج وكلفة إف-35 خارج نطاق السيطرة".

وتسببت تغريدة ترمب في هبوط أسهم شركة لوكهيد مارتن بنسبة 4 بالمائة.