رونالدو يتوج بجائزة افضل لاعب في العالم للمرة الرابعة

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وفاز رونالدو بالجائزة للمرة الرابعة بعدما حقق الانجاز ذاته في أعوام 2008 و2013 و2014.

وساهم رونالدو في فوز فريقه ريال مدريد الأسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوربا 2016، كما قاد الفريق لوصافة الدوري خلف برشلونة.

وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي للتتويج بلقب يورو 2016 في فرنسا للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق رونالدو على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة والفرنسي انطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو في طريقه لنيل جائزة الحذاء الذهبي.