تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة

أعلن تنظيم الدولة تبنيه للتفجير الذي وقع بالكنيسة البطرسية الأحد الماضي والذي خلف أكثر من عشرين قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وأصدر التنظيم بيانا أكد فيه أن منفذ العملية يكنى بعبد الله المصري دون الإشارة إلى اسمه الحقيقي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أمس، إن من فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية أمس الأحد هو شاب اسمه "محمود شفيق محمد مصطفى" بحزام ناسف.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية أن منفذ التفجير يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة، كاشفا عن اعتقال 3 أشخاص وامرأة على خلفية تفجير الكنيسة، منبها إلى وجود شخصين قيد الملاحقة من قبل أجهزة الأمن.