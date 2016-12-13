البث الحي
منوعات

تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة

13/12/2016

تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة

أعلن تنظيم الدولة تبنيه للتفجير الذي وقع بالكنيسة البطرسية الأحد الماضي والذي خلف أكثر من عشرين قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وأصدر التنظيم بيانا أكد فيه أن منفذ العملية يكنى بعبد الله المصري دون الإشارة إلى اسمه الحقيقي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أمس، إن من فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية أمس الأحد هو شاب اسمه "محمود شفيق محمد مصطفى" بحزام ناسف.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية أن منفذ التفجير يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة، كاشفا عن اعتقال 3 أشخاص وامرأة على خلفية تفجير الكنيسة، منبها إلى وجود شخصين قيد الملاحقة من قبل أجهزة الأمن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)