"اليونيسيف" تطالب بإجلاء فوري لعشرات الأطفال المحاصرين بحلب

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" اليوم الثلاثاء من أن عشرات الأطفال محاصرين في مدينة حلب بشرق سوريا ، كما أنهم انفصلوا عن أسرهم .

وقال المدير الإقليمي للمنظمة غريت كابيليري "بحسب التقارير المقلقة الواردة من طبيب في المدينة، الكثير من الأطفال، ربما أكثر من 100 طفل، انفصلوا عن أسرهم، وهم محاصرين في مبنى، في ظل هجوم عنيف في شرق حلب".

وأضاف " نطالب جميع أطراف النزاع بالسماح بإجلاء آمن وفوري لجميع الأطفال ".

ولم يكن محافظ حلب متاحا للتعليق على تقارير الأمم المتحدة بشأن ما تشهده حلب من فظائع بحسب الألمانية.