العدل الأمريكية تقاضي مقاطعة بفرجينيا جراء عرقلة بناء مسجد

مركز كلبيبر الإسلامي –

قالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها يوم الاثنين إن مقاطعة في فرجينيا مارست التمييز ضد مركز إسلامي على أسس دينية عن طريق عرقلة خطط بناء مسجد صغير على أرضه.

وتشير الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية في فرجينيا إلى أن مقاطعة كلبيبر انتهكت القانون الاتحادي عندما رفضت في أبريل نيسان منح مركز كلبيبر الإسلامي رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي.

وقالت وزارة العدل في دعواها إن قرار المقاطعة ارتقى إلى التمييز الديني وفرض عبئا كبيرا على المركز الإسلامي في ممارسة شعائره الدينية وميز ضد أعضائه على أساس الدين.

وقالت فانيتا جوبتا النائبة الأولى لمساعد وزيرة العدل في بيان إعلان الدعوى "يحمي الدستور والقانون الاتحادي على وجه التحديد حرية الطوائف الدينية لإقامة دور العبادة."

وفي فبراير شباط تقدم مركز كلبيبر الإسلامي بطلب للحصول على رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي من أرض ملك المركز إلى منطقة أخرى.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن قرار المقاطعة منع المركز الإسلامي فعليا من بناء مسجد صغير على أرضه.