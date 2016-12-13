البيت الأبيض ينتقد ترمب ويعتبر أن تايوان ليست عملة للمقايضة

تصريحات ترمب حول تايوان أثارت ردود فعل غاضبة

وجه البيت الأبيض انتقادات للتصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب التي هدد فيها بالتوقف عن الاعتراف بمبدأ " الصين الواحدة "، وتعني أن الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بيجين غير قادرة على إقامة علاقات مماثلة مع تايوان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن تايوان ليست "عملة للمقايضة"، وأنه لا يجوز استخدام جزيرة تايوان "وسيلة لممارسة ضغوط" على بيجين.

وتأتي تصريحات أرنست بعد أن اقترح الرئيس المنتخب إمكانية التخلي عن "سياسة الصين الواحدة" التي تطبقها واشنطن منذ عقود ما يسمح لها بالقيام بأعمال تجارية مع بيجين.

وكان ترمب قد هدد بعدم الاعتراف بعد الآن بمبدأ " الصين الواحدة " الذي دفع واشنطن إلى قطع علاقاتها مع تايوان في 1979، اذا لم تقدم بيجين تنازلات خصوصا في قطاع التجارة.