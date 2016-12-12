قرعة أبطال أوربا: برشلونة يواجه سان جيرمان والريال مع نابولي

أوقعت قرعة الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي فيما سيلعب حامل اللقب ريال مدريد مع نابولي الإيطالي.

كما أسفرت القرعة، التي جرت في مقر الاتحاد الأوربي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة بين بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي فيما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي موناكو الفرنسي.

وفي المباريات الأخرى يستضيف بورتو البرتغالي يوفنتوس الإيطالي ويواجه باير ليفركوزن الألماني أتليتيكو مدريد الاسباني الذي خسر نهائي البطولة السابقة أمام ريال مدريد.

وسيواجه إشبيلية الإسباني ليستر سيتي الإنجليزي فيما يلعب بنفيكا البرتغالي مع بروسيا دورتموند الألماني.

وتقام مباريات الذهاب في شهر فبراير/ شباط المقبل، فيما تقام مباريات العودة في شهر مارس/ آذار. وتستضيف كارديف المباراة النهائية في الثالث من يونيو/حزيران.

وتم توزيع الفرق المتأهلة على مستويين. ضم الأول أبطال مجموعات الدور الأول فيما ضم الثاني أصحاب المركز الثاني.

وحسب لوائح البطولة، منعت القرعة لقاء فريقين من دولة واحدة أو فريقين كانا في مجموعة واحدة في الدور الأول.

وكان ريال مدريد عزز في النسخة السابقة رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بتتويجه للمرة الحادية عشرة على حساب جاره أتلتيكو مدريد.