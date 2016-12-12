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فيديو: كيف نجح مسلحون في سرقة 70 كيلوجراما من الذهب في فرنسا

12/12/2016

قالت الشرطة الفرنسية إن أربعة مسلحين ببنادق فروا بسبعين كيلوجراما من الذهب تصل قيمتها إلى 2.5 مليون يورو (2.65 مليون دولار) بعدما نصبوا كمينا لعربة نقل مدرعة في جنوب شرق فرنسا اليوم (الاثنين).

وأضرم اللصوص النار في عدد من السيارات لإيقاف العربة المدرعة على طريق سريع جنوبي مدينة ليون قبل أن يغيروا عليها ويسرقوا الذهب.

وأغلق المسلحون العربة على شخصين كانا بداخلها ولاذوا بالفرار، ولم يصب الموظفان بسوء وأخرجتهما الشرطة عند وصولها لمكان الحادث.

 وقال المسؤول بالشرطة أوليفيه ريغال للصحفيين "كل ما لدينا هو سيارات محترقة وحريق بدأ في الانتشار حتى اقترب من العربة، كل السيارات أحرقت إما لمحو أدلة أو للتسبب في اختناق مروري وعرقلة أي شخص يحاول مطاردتهم".

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