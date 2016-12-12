فنلندا تقيل مدرب منتخبها للقدم لعدم تحقيقه أي فوز خلال عام

هانز باك مدرب المنتخب الأول لفنلندا

أعلن اتحاد كرة القدم في فنلندا اليوم الاثنين إقالة هانز باك مدرب المنتخب الأول للبلاد بعدما أخفق في تحقيق أي فوز منذ توليه مسؤولية الفريق قبل أقل من عام.

وسيتولى ماركو كانرفا المدرب المساعد المسؤولية خلفا للمدرب السويدي المقال البالغ عمره 64 عاما بناء على عقد لمدة ثلاث سنوات وقعه مع الاتحاد.

ويحتل منتخب فنلندا المركز الخامس في المجموعة الأوربية التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 بنقطة وحيدة من أربع مباريات.

وقال بيرتي ألايا رئيس الاتحاد الفنلندي في بيان "لم يحالفنا الحظ على الإطلاق. ابتلينا بعدد من الإصابات والغيابات المفاجئة. ورغم ذلك فإن النتيجة هي كل شيء في كرة القدم وتلك النتائج لم تعجب أحدا".

ويغيب عن منتخب فنلندا لاعبه رومان إيرمنكو أحد أبرز لاعبيه بعد إيقافه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين.

وتعرض باك – المدرب السابق لكوبنهاغن الدنمركي ونيويورك رد بولز-لانتقادات في فنلندا لإشراك خمسة لاعبين في خط الدفاع وهو ما أثر سلبا على قدرات الفريق الهجومية.

ولم تتأهل فنلندا – التي تحتل المركز 93 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) -مطلقا إلى نهائيات كأس العالم ولا بطولة أوربا.