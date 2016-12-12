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صربيا تبدأ محاكمة متورطين في مجزرة سربرنيتسا

12/12/2016

شاهد باسماء ضحايا مذبحة سربرنيتسا

ذكرت الوكالة الصربية للأنباء أن محكمة محلية أجلت محاكمة طال انتظارها لثمانية رجال شرطة سابقين من صرب البوسنة اتهموا بالمشاركة في مجزرة سربرنيتسا عام 1995 وذلك في أعقاب طلب المحامين استبدال القضاة الثلاثة.

واعتقل الرجال الثمانية في صربيا العام الماضي في أول قضية من نوعها تشمل أشخاصا اتهموا بالمشاركة المباشرة في قتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وصبي مسلمين عام 1995 في منطقة سربرنيتسا التي كانت آنذاك تحت حماية الأمم المتحدة فيما مثلت أسوأ أعمال وحشية في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر المحاكمة في محكمة الحرب في بلجراد بمثابة اختبار لعزم صربيا على مواجهة ماضيها إبان الحرب والفظائع التي ارتكبت خلال انهيار يوغوسلافيا السابقة بين عامي 1991 و1999.

وطلب محامو الدفاع بالإضافة إلى تغيير القضاة بالكشف عن هوية الشهود الذين يتمتعون بالحماية.

وأمر رئيس هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة وأشار إلى أن القرار بشأن طلبات الدفاع سيعلن يوم الثلاثاء.

ويتعين على صربيا معاقبة مجرمي الحرب حتى تتمكن من تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوربي.

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