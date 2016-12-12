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شاهد: 6 استخدامات مذهلة لمشابك الغسيل

12/12/2016

حصد مقطع مصور لاستخدامات مذهلة لمشابك الغسيل الخشبية، نحو 10 ملايين و600 ألف مشاهدة في أقل من يومين من نشره على صفحة 5-Minute Crafts بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى نحو 85 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو 6 استخدامات مبتكرة وبسيطة للاستفادة من مشابك الغسيل الخشبية، حيث يمكنها تثبيت الملاعق في الأواني أثناء طبخ الطعام، كما يمكن استخدامها حافظة لسماعات الهاتف النقال وتمييز الكابلات الكهربائية.

ويمكن استخدامها أيضاً شماعة لتعليق مناشف المطبخ الصغيرة، كما يمكن إضافة مشرط صغير على أحد جانبيها لتساعد في قطع الإطار الخارجي من الأسلاك الكهربائية أثناء تركيب أو إصلاح عُطل ما، وأخيراً يمكن استخدامها حاملا لفرشاة الأسنان.

 

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