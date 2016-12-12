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شاهد: ماذا فعل طفل بشقيقه حين غابت الأم للحظات؟!

12/12/2016

استغل طفل غياب والدته للحظات ولطخ وجه شقيقه الأصغر بكريم الطفح الجلدي الخاص بحفاضات الأطفال، لتعود الأم وتكتشف فوضى الكريم الأبيض وتنفجر في نوبة من الضحك.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بوباي أناواش (27 عاماً) من أصول تايلاندية وتعيش في شيكاغو منذ 3 سنوات، تركت طفليها ميرسي ومارويان في غرفة المعيشة وذهبت إلى المطبخ لإحضار كوب من الماء مع وجبة خفيفة للطفلين قبل الاستعداد للنوم.

وبعد 5 دقائق عادت إليهما لتفاجأ بالطفلين ملطخان بالكريم، وغطى الطفل الأكبر وجه شقيقه الأصغر ورأسه بالكريم بشكل كامل حتى تحول للون الأبيض فيما يشبه قناع المومياء المصرية، بحسب تعبير الأم.

وبعدما انتهى من دهان رأس شقيقه بالكامل، تحول إلى تكرار الأمر نفسه في وجهه، ما أدخلها في نوبة من الضحك، وعلى الفور قامت بالتقاط مقطع فيديو يوثق اللحظة ونشرتها على الإنترنت ليحظى بإعجاب الملايين .

ويبدو أن الطفلين استحبا الأمر واستمتعا بوجود الكريم على وجههما فرفضا طلب والدتهما بالذهب إلى الحمام للتنظيف والاستحمام وأخذوا يضحكون ويلعبون بكثير من المرح.

وقالت الأم إن طفليها مطيعان جداً لكن تصرفهما ورد فعلهما كان مضحكاً للغاية، لافتة إلى أنها إذا أرادت تركهما بمفردهما المرة القادمة فسوف تبعد كل الكريمات عن طريقهما.
 
 
 
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