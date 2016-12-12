شاهد: لقطات مؤثرة لكلب يودع مالكه المتوفى

حصد مقطع مصور مؤثر جداً لكلب يودع مالكه المتوفى، أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميترو البريطانيتين، فإن ريان جيسين –من كاليفورنيا- كان يعاني من الصداع النصفي لفترة ثم نقل إلى المستشفى بسبب نزيف في الدماغ لكنه لم يتعافى بكل أسف، وتوفي في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان من بين المودعين كلبه "مولي"، ولم يعتقد والدا جيسين أن الكلب سوف يتأثر إلى هذا الحد بموت صاحبه، فقد أثار رد فعل مولي دهشتهما حين صعد فوق ريان يناديه ويحاول إفاقته منتظراً أن يرد عليه كبقية المرات، وحين فقد الأمل يبدو أنه أدرك الأمر اليقين، فبدأ يشم في جسد صاحبه وكأنه يقبله للمرة الأخيرة في مشهد مؤثر للغاية.

ونشرت شقيقة الشاب المتوفى ميشيل جيسين، اللقطات المؤثرة على صفحتها بموقع فيسبوك، ليتفاعل مع هذا المشهد المؤثر والتصرف النادر، ملايين المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت ميشيل معلقة على الفيديو "نحن في مستشفى ريدوت لنقول لأخي وداعاً فالتقطتُ هذا الفيديو التذكاري حيث رفض مولي العودة للمنزل بعد وفاة أخي لأنه يحبه كثيراً وكان عليه توديعه بطريقته الخاصة فهو فرد من أفراد العائلة".

وأضافت أن أخيها كان يعاني من الصداع النصفي لفترة فاعتقدوا أنه ارتفاع في ضغط الدم لكنه كان إنذارا بنزيف في الدماغ البطيني، ربما لكثرة استهلاكه لمشروبات الطاقة التي قد تكون ساهمت في تطور حالته، موجهه شكرها لكل من شاركهم حزنهم وواساهم في وفاة أخيها.