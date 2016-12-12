شاهد: السيسي يكشف هوية منفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن من فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية أمس الأحد هو شاب اسمه "محمود شفيق محمد مصطفى" بحزام ناسف.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجنازة الرسمية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية أن منفذ التفجير يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة، كاشفا عن اعتقال 3 أشخاص وامرأة على خلفية تفجير الكنيسة، منبها إلى وجود شخصين قيد الملاحقة من قبل أجهزة الأمن.

ورفض السيسي وصف ما حدث بأنه "خلل أمني" مشيرا إلى نجاحات تم تحقيقها في هذا الملف، مؤكدا أنه يعبر عن "إحباط" أصاب "أهل الشر" خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا وجود الكثير من الأشياء التي لا يستطيع الإفصاح عنها تم تحقيق النجاح فيها في سيناء وفي غيرها من الأماكن ، ودعا السيسي إلى سن قوانين جديدة لمواجهة العمليات الإرهابية، مؤكدا أن القضاء لن يستطيع التعامل مع مثل هذا الموضوع بشكل حاسم.