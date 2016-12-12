البث الحي
منوعات

"روس نفط" الروسية تشتري 30% من حقل غاز "ظهر" المصري العملاق

12/12/2016

شعار شركة إيني الإيطالية

أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية  و"روس نفط" الروسية اليوم الاثنين اتفاقهما على استحواذ الأخيرة على 30%  من حقل الغاز الطبيعي العملاق "ظهر" في مياه المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط مقابل 125. 1 مليار دولار.

وبحسب بيان للشركة الإيطالية فإن "روس نفط" ستسدد حصة من نفقات التطوير السابقة للحقل بقيمة 450 مليون دولار، مع حقها في شراء حصة إضافية من الحقل قدرها 5% بنفس شروط الصفقة الحالية.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة  في يوم وصول إيجور سيشن الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" للقاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين آخرين حول التعاون في مجال الطاقة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

يذكر أن "إيني" تمتلك حاليا 90% من  حقل "ظهر" الذي تم الكشف عنه في آب/أغسطس 2015، وذلك بعد أن باعت 10% من الحقل إلى شركة "بي.بي" البريطانية مقابل 375 مليون دولار في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وبحسب إيني فإن حقل "ظهر" الموجود في منطقة امتيازها البحرية المعروفة باسم "شروق" يحتوي على احتياطي محتمل قدره 850 مليار متر مكعب من الغاز، مشيرة إلى أن الحقل سيدخل مرحلة الإنتاج بنهاية 2017 .

وفي موسكو أعلنت "روس نفط" موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة في حقل "ظهر" في إطار صفقة تبلغ قيمتها 8ر2 مليار دولار.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صادر عن الشركة أن مجلس الإدارة وافق على شراء حصة قدرها 30% من حقل "ظهر"، وكذلك الاستحواذ على 15% من أسهم شركة مشتركة، أسستها "ايوك برودكشن بى.فى" والشركة المصرية القابضة  للغازات الطبيعية، وهي مشغل المشروع في مرحلة تطويره.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)