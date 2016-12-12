"روس نفط" الروسية تشتري 30% من حقل غاز "ظهر" المصري العملاق

شعار شركة إيني الإيطالية

أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية و"روس نفط" الروسية اليوم الاثنين اتفاقهما على استحواذ الأخيرة على 30% من حقل الغاز الطبيعي العملاق "ظهر" في مياه المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط مقابل 125. 1 مليار دولار.

وبحسب بيان للشركة الإيطالية فإن "روس نفط" ستسدد حصة من نفقات التطوير السابقة للحقل بقيمة 450 مليون دولار، مع حقها في شراء حصة إضافية من الحقل قدرها 5% بنفس شروط الصفقة الحالية.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة في يوم وصول إيجور سيشن الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" للقاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين آخرين حول التعاون في مجال الطاقة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

يذكر أن "إيني" تمتلك حاليا 90% من حقل "ظهر" الذي تم الكشف عنه في آب/أغسطس 2015، وذلك بعد أن باعت 10% من الحقل إلى شركة "بي.بي" البريطانية مقابل 375 مليون دولار في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وبحسب إيني فإن حقل "ظهر" الموجود في منطقة امتيازها البحرية المعروفة باسم "شروق" يحتوي على احتياطي محتمل قدره 850 مليار متر مكعب من الغاز، مشيرة إلى أن الحقل سيدخل مرحلة الإنتاج بنهاية 2017 .

وفي موسكو أعلنت "روس نفط" موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة في حقل "ظهر" في إطار صفقة تبلغ قيمتها 8ر2 مليار دولار.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صادر عن الشركة أن مجلس الإدارة وافق على شراء حصة قدرها 30% من حقل "ظهر"، وكذلك الاستحواذ على 15% من أسهم شركة مشتركة، أسستها "ايوك برودكشن بى.فى" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي مشغل المشروع في مرحلة تطويره.