رحيل السيناريست محمود أبو زيد مؤلف فيلمي "العار و"الكيف"

أبو زيد من أهم الكتاب في تاريخ السينما المصرية

رحل المؤلف والسيناريست المصري، محمود أبوزيد، الذي يعد واحدا من أهم كتاب السينما المصرية، مساء الأحد عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال السيناريست أحمد محمود أبو زيد إن رحيل والده جاء بعد صراع مؤلم مع المرض.

وتميز السيناريست الراحل بالأعمال الاجتماعية المركبة، ومن أشهر أعماله السينمائية "جري الوحوش" و"العار" و"الكيف" و"البيضة والحجر" و"الذل".

ولد محمود أبو زيد عام 1941 بالقاهرة، وحصل علي بكالوريس المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1966، وليسانس آداب قسم علم النفس وفلسفة.

وعمل أبو زيد رقيبا بالإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية في مصر، ثم قام بكتابة سيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية حتي عام 1968، وبعدها انتقل للكتابة في السينما.