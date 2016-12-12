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تركيا: توقيف 67 من قيادات حزب الشعوب بتهم تتعلق بالإرهاب

12/12/2016

تفجير اسطنبول أول أمس السبت

أوقفت قوات الأمن التركية، صباح اليوم الاثنين، 67 من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي، في مدن أنقرة وإسطنبول وأضنة ومانيسا، في إطار التحقيقات المتعلقة بدعم الإرهاب.

ووفقا لمصادر في مديرية الأمن، فإن فرق "مكافحة الإرهاب" في العاصمة أنقرة، أوقفت صباح اليوم الاثنين، 17 من قيادات الحزب، بينهم مدير فرع الحزب فيها، إبراهيم بينجي، في إطار أحد التحقيقات المتعلقة بدعم الإرهاب.

كما أوقفت قوات مكافحة الإرهاب أيضا، 20 من قيادات الحزب في إسطنبول، بينهم رئيسة فرع الحزب في المدينة، أيسال غوزال، في الإطار نفسه.

وفي أضنة جنوبي البلاد، أوقفت "مكافحة الإرهاب"، 25 من قيادات الحزب في الولاية، بينهم رئيس الفرع، حسين بياز، بتهمة الانتساب للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، ونشر الدعاية له.

كما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب، في مانيسا غربي تركيا، 5 من قيادات الحزب، بينهم رئيس فرع الحزب في الولاية، في إطار عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني، بتهم الانتساب لمنظمة إرهابية، والإسهام في تمويلها، وتجنيد عناصر لصالحها.

يذكر أن القضاء التركي، أصدر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارات بحبس 10 نواب من "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين ديميرطاش وفيغان يوكسك داغ، على ذمة التحقيق، فيما قرر إطلاق سراح 3 آخرين – بعد توقيفهم – مع وضعهم تحت المراقبة، ولا يزال اثنان فارّين.

ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة إرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".

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