اليونان وبريطانيا تضبطان عصابة لتزوير وثائق السفر للمهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية والبريطانية اليوم (الاثنين) نجاحهما في تفكيك شبكة إجرامية كانت تقدم وثائق سفر مزورة لمئات المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا ودول شمالي أوربا.

وقدمت العصابة أكثر من ألف جواز سفر مفقود أو مسروق ووثائق سفر أخرى حصلت عليها من شركاء لها في برشلونة في الأشهر الستة الماضية.

وداهمت الشرطة العصابة الأسبوع الماضي وقبضت على 25 مشتبها بهم في اليونان وتسعة في بريطانيا.

وقال كريستوس بابازافيريس رئيس مديرية الأمن بالشرطة اليونانية "إنها ضربة للجريمة المنظمة" واصفا العملية بأنها شملت تبادل معلومات بين الشرطة اليونانية ومسؤولي الأمن البريطانيين.

وقال إن العصابة هربت أكثر من ألف جواز سفر ووثائق سفر أخرى من إسبانيا إلى اليونان في الأشهر الستة الماضية.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال كريس هوغبن المسؤول بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن الشبكة الإجرامية قدمت وثائق سفر إلى "المئات من المواطنين الإيرانيين" الساعين للوصول إلى المملكة المتحدة عبر تركيا واليونان وغيرها من الدول الأوربية.