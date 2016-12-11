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لحظة بلحظة:تفجير في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في مصر

11/12/2016

التلفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا تفجير الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة إلى 25 قتيلا و49 مصابا 

التلفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إلى 25 قتيلا

التلفزيون المصري: 20 قتيلا و35 مصابا في انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الصحة المصرية: 5 قتلى و16 مصابا في تفجير أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

رويترز نقلا عن وزارة الصحة ومصادر أمنية: مقتل 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين في محيط المقر الرئيسي للكنيسة المصرية شرقي القاهرة
وسائل إعلام مصرية : انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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